B' e Gearmailteach a bhàsaich air Beinn Nibheis

Image copyright Owain Bristow Image caption Heileacoptair nam Maor-Cladaich san iomairt chobhair Là na Bliadhn' Ùire.

B' ann às a' Ghearmailt a bha sreapadair a bhàsaich an dèidh dhi tuiteam air Beinn Nibheis Là na Bliadhn' Ùire.

Bha am boireannach, a bha 21 bliadhna de dh'aois, na h-oileannach ann an Oilthigh Bhristol.

Cha deach a h-ainmeachadh leis na Poilis fhathast.

Chuirear fios gu a teaghlach.

Thuit i mu 500tr far druim air a' bheinn 's i a sreap còmhla ri triùir eile.

Bha an triùir glacte air a' chreig agus b' fheudar do heileacoptair nam Maor-Cladaich cobhair a dhèanamh orra.

Thuirt an Sgt Mìcheal Bell gun robh teaghlach agus caraidean a' bhoireannaich ann an smuaintean nam Poileas.

Air a' mhìos a chaidh bhàsaich Pàdraig Boothroyd, aois 21, à Siorrachd York an Iar air a' bheinn.

Cunnartan

Bha Buidheann Teasairginn Beinne Loch Abair an sàs anns an dà iomairt chobhair.

Thuirt ceannard na sgioba, Iain Stevenson, gun robh e duilich dha-rìribh mu bhàs an dithis shreapadairean.

Thuirt e gur e glè bheag de shneachda a th' air Beinn Nibheis an-dràsta - ach gu bheil cunnart mòr ann bho dheigh air na creagan.

"Tha cunnart an-còmhnaidh an luib an spòrs seo.

"Tha an cunnart ann an-còmhnaidh agus feumaidh sinn feuchainn ri sin a lùghdachadh le a bhith mothachail air an t-seòrsa aimsire a tha shuas ann an sin," thuirt e.