Dòchas g'eil muc-mhara air i fhèin a shaoradh

Tha beachd gur dòcha gu bheil muc-mhara a chaidh aithris a bha glaicte ann an ròp ann an Loch Euraboil ann an Dùthaich MhicAoidh air i fhèin a shaoradh.

Chuirear dàil rè ùine air oidhirp cobhair a dhèanamh air a' mhuc-mhara madainn Dihaoine an dèidh dha faileachadh air luchd-teasairginn a faicinn.

Fhuairear sealladh oirre an toiseach ann an Loch Euraboil fàisg air Diùranais mu 12:30f Diciadain.

Tha maoir-chladaich agus daibhearan le trèanadh sònraichte aig an làraich.

Bha dùil aig na daibhearan a dhol dhan loch Diardaoin, ach chaidh maill air an oidhirp aca.