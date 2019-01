Muc-mhara air a dhol à fianais

Image copyright Hugh Maclellan

Tha luchd-teasargainn a' feuchainn ri lorg fhaighinn air muc-mhara a chaidh a glacadh ann an Loch Euraboill ann an Dùthaich MhicAoidh.

Chaidh aithris gun deach i an sàs ann an ròpa anns an loch, ach cha robh sgeul oirre madainn Dihaoine.

Thuirt an luchd-teasairginn gun cùm iad orra a' coimhead air a son fad an là Dihaoine.

Chunnacas am beathach, a tha mu 30tr de dh'fhaid feasgar Diciadain.

Bha dùil gum feuchadh sgioba de dhàibhearan le trèanadh sònraichte ri a saoradh Diardaoin, ach thàinig maill air an oidhirp agus solas an là air teirigsinn orra.