HES

Tha an duine leis a bheil Healthcare Environmental Services ag ràdh gu bheil e fhathast dòchasach gun lorg e cuideigin a cheannaicheas a' chompanaidh. Thuirt Garry Pettigrew nach eil e deiseil fhathast airson cantainn gu foirmeil a bheil a' chompanaidh sgudail chlinigeach air a dhol fodha. Chaidh innse dha na ceudan dhaoine aig an ionad ann an Shotts gun cailleadh iad an obraichean bho chionn còrr air seachdain. Thàinig e am bàrr an-dè gun tàinig air cuid aca bancaichean-bìdh a chleachdadh ri linn 's nach b' urrainn dhaibh pàigheadh air an robh iad airidh fhaighinn.

Clàran Eucorra

Thathas ag iarraidh air luchd-fastaidh sgur a dh'fhaighneachd air iarrtasan obrach mu chlàran eucorra dhaoine. Tha luchd-iomairt ag ràdh gu bheil an cleachdadh a' dèanamh cùisean duilich do dhaoine aig aig a bheil clàr eucorra. Bha rannsachadh a rinn Oilthigh Srath Chluaidh ag ràdh ron seo nach eil am pròiseas math do thagraichean no luchd-fastaidh.

Sreapadair

Thuirt na Poilis gur ann às a' Ghearmailt a bha am boireannach a bhàsaich air Beinn Nibheis Dimàirt. Bha i 21 bliadhna de dh'aois agus bha i na h-oileanach aig Oilthigh Bhristol. Thuit i 500tr nuair a bha i a' streap còmhla ri triùir eile. Air a' mhìos a dh'fhalbh, bhàsaich oileanach à West Yorkshire às dèidh dha tuiteam air a' bheinn.

Thailand

Tha an stoirm as miosa ann an Thailand airson 30 bliadhna air a' chosta a bhualadh ann an earra-dheas na dùthcha. Chaidh na deichean mhìltean de dhaoine - luchd-turais nam measg - a ghluasad ron stoirm. Dh'innis cuid de luchd-turais a tha glacte gu bheil uisge trom, gaoth làidir agus suailichean mòra ann. Thuirt iad cuideachd gun deach an dealan a chall.

Muc-mhara

Tha luchd-teasairginn a' feuchainn ri lorg fhaighinn air muc-mhara a chaidh a glacadh ann an Loch Euraboill ann an Cataibh. Chaidh aithris gun deach i an sàs ann an ròpa anns an loch, ach chan eil sgeul oirre an-diugh. Thuirt an luchd-teasairginn gun cùm iad orra a' coimhead air a son fad an là an-diugh.