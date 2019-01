Obair air lìonra dealain Uibhist a Deas

Image caption Tha dùil gum bi an obair deiseil sa Mhàirt

Bidh lìonra an dealain ann an Uibhist a Deas agus Barraigh nas treasa bhon Earrach agus SSE air loidhne ùr a chur suas.

Bidh pàirt dhen chàbal air pòlaichean, agus pàirt dheth fon talamh.

Cosgaidh an leasachadh cha mhòr £4m.

"Seasmhachd"

Tha 30 cilemeatair de loidhne a' tarraing dealain eadar dà cheann Uibhist a Deas.

Mar a tha cuisean an-dràsta, ma thèid an dealan dheth ann an aon àite bheir e buaidh air an sgìre gu lèir, mar a mhìnich Calum Eòsaph Mac a' Phì a tha na mhanaidsear aig SSE ann an Uibhist.

"Mar a bha e roimhe, nan tigeadh sian ceàrr air an loidhne bha e a' cur an dealain dheth bho Ghearraidh Sheilidh gu Barraigh 's bhiodh tu greis mus fhaigheadh tu air ais sineach - tha stèisean dealain ann am Barraigh, mus fhaigheadh tu sin a' dol agus backfeeds mar a chanas tu riutha - bheireadh e ùine mhòr."

"Ach leis an dàrna loidhne a-nis, ma thig sian ceàrr air aon tè, cumaidh an t' eile an dealan a' dol".

B' fheudar dhan chompanaidh uidheamachd shònraichte a thoirt a-steach airson na creagan mòra a bhriseadh .

"Chì thu a' bheinn a tha sin - tha tòrr cloiche ann 's bha i uabhasach doirbh a bhriseadh às - b' fheudar dhaibh uidheam eile fhaighinn 's drill speisealta oirre airson tuill a chur dhan chreig an toiseach mus fhaigheadh iad air a bhriseadh às - bha tòrr obrach anns a' phìos sin fhèin."

Tha dùil gum bi an obair air fad deiseil sa Mhàirt.