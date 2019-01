Puingean caillte aig tuath

Image copyright SNS

Thuirt coidse Chaley Thistle Inbhir Nis, Barry Wilson, gur e buille mhòr a bh' ann gun do chaill iad aig an taigh an aghaidh Queen of the South Disathairne.

Bha Inbhir Nis ann an suidheachadh làidir nuair a chuir Tom Walsh iad air thoiseach is gun ach 20 mionaid air fhàgail.

Fhuair Scott Mercer tadhal dha QoS le seachd mionaidean air fhàgail ge-tà, agus cha mhòr sa bhad ghabh Steafan Dobie brath air mearachd gus tadhal eile fhaighinn agus na puingean a thoirt air ais a Dhùn Phris.

"Briseadh-dùil mòr. Bha sinne a' faireachdainn gun robh còir againn an geama sin a bhuannachadh", thuirt Wilson.

Fortan

"Bha smachd againn air a' gheama ach às dèidh dhuinn an tadhal a chur, thòisich sinn suidhe air ais is leig sinn Queen of the South a-steach dhan gheama", thuirt e.

Thuirt manaidsear QoS, Gary Naysmith, gun robh an sgioba aige car fortanach, ach gun robh geamaichean eile ann an aghaidh Chaley Thistle nuair a bha e den bheachd gun robh fortan air taobh Inbhir Nis.

Chuir seo crìoch air deireadh-seachdain doirbh dha na sgiobaidhean Gàidhealach is Ross County air call 1-0 ri Morton oidhche Haoine.

Tha County fhathast aig mullach na lìge ach tha ICT a-nise air tuiteam dhan 6mh àite.