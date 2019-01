Moladh air maoir-chladaich Leòdhais

Image copyright Sgioba Teasairginn Mhaor-Cladaich Steòrnabhaigh Image caption B' fheudar dhaibh an duine a shlaodadh suas gu bàrr na creige

Chaidh sgiobannan teasairginn nam Maor-Cladaich ann an Leòdhas aithneachadh airson an cuid gaisgeachd airson mar a rinn iad cobhair air seann duine ann an Hiort san Òg-mhìos an-uiridh.

Bha an duine, a tha 87 bliadhna de dh'aois, air an oidhche a chur seachad a' greimeachadh ri na creagan às dèidh dha tuiteam.

Bha e ann an suidheachadh fìor chugallach nuair a ràinig luchd-cobhair e.

Iomairt dhùbhlanach

Cha b' urrainn dhaibh an duine a thogail le heileacoptair air eagal 's gun deadh a sguabadh air falbh leis a' ghaoith.

Às dèidh dhaibh a chur air streidsear, shlaod iad suas e, mean air mhean, gu bàrr na creige.

Chaidh a thoirt gu Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh 's e air a ghoirteachadh mu chasan.

Ged nach eil an duine airson bruidhinn ris na meadhanan, tha e air a bhith a' cumail fios ris an sgioba mu mar a tha a' dol dha.

Tha na lotan aige a-nis air slànachadh agus thèid aige air beagan coiseachd a dhèanamh.

Chaidh an sgioba gu lèir a chur air adhart airson na duaise as àirde aig Roinn na Còmhdhail airson na rinn iad.

Bidh aig bòrd ri breithneachadh a-nis am faigh an luchd-cobhair aige aithneachadh mu choinneimh an cuid gaisgeachd.