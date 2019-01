Cùrsa chùraim-chloinne do dh'fhir

Image caption Thèid cùrsa a thabhann le clasaichean air an oidhche

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean a' feuchainn ri barrachd fhireannach a tharraing gu obraichean ann an cùram-cloinne.

A rèir an UHI, chan eil fireannaich a' dèanamh suas ach 4% den na tha ag obair ann an cùram-cloinne ann an Alba.

Tha iad a-nis a' cur air dòigh cùrsa, a mhaireas 12 seachdainnean, le clasaichean air an oidhche.

Tha dùil gum freagair seo air fireannaich a tha ag obair tron là.

Tha an cùrsa a' faighinn maoineachaidh £23,000 bho stòras a stèidhich Comhairle Mhaoineachaidh na h-Alba an-uiridh.

Bidh an fheadhainn a chuireas crìoch air a' chùrsa a' faighinn agallaimh airson cùrsa HNC an UHI ann an Cùram-Cloinne a thòisicheas anns an Lùnastal.

Thuirt Heather Keyes bho Cholaiste UHI Inbhir Nis nach ann mu bhith a' coileanadh targaid Riaghaltais a tha seo ach gu bheil sgilean agus dòighean teagaisg eadar-dhealaichte aig fir a bhios gu buannachd na cloinne.