Brexit

Chaidh dearbhadh gur ann Dimàirt an ath-sheachdain a bhios bhòt anns a' Phàrlamaid air aonta Bhrexit Theresa May. Chaidh a' bhòt a chur dheth san Dùbhlachd ach thuirt fear-labhairt dhan Riaghaltas nach tachair sin a-rithist. Bidh Theresa May a' coinneachadh a-màireach ri feadhainn de chòrr 's 200 Ball-Pàrlamaid a chuir an ainm ri litir ag iarraidh oirre cùl a chur ri Brexit gun aonta.

Tha deuchainn ann an-diugh air pàirt de phlana an Riaghaltais ma 's e Brexit gun aonta a bhios ann. Chruinnich mu 90 làraidh mhòr sa mhadainn aig port-adhair Mhanston, tuath air Dover, a chaidh a chomharrrachadh mar làrach air am bi làraidhean HGV a' feitheamh nam biodh dàil aig na h-ionadan cusbainn. Thuirt Ball-Parlamaid Tòraidheach na sgìre nach eil deuchainn le nas lugha na 100 làraidh gu feum sam bith leis gu bheil còrr is 1,000 làraidh gach là a' dol tro phuirt a' Chaolais Shasannaich.

ScotRail

Tha luchd-iomairt ag iarraidh an cùmhnant 'son seirbheisean ScotRail a thoirt bhon chompanaidh Dhuitsich Abellio. Tha togail fianais aig Stèisean Meadhan Ghlaschu an-diugh ag iarraidh na seirbheisean a chur fo smachd na roinne poblaich. Dh'aidich ceannard ScotRail air an deireadh sheachdain nach eil an t-seirbheis math gu leòr agus dh'iarr e leisgeul a ghabhail 'son sin.

Tidsearan

Tha an t-aonadh thidsearan as motha ann an Alba, an EIS, ag ràdh gun tuirt trì chairteal de luchd-teagaisg gu bheil iad a' fulaing le uallach na h-obrach. Thuirt an EIS, a rinn sgrùdadh am measg 12,000 ball, gu bheil mì-thoileachas mu phàigheadh am measg nan gearainean as motha. Tha an EIS ag ullachadh an-dràsta 'son tuilleadh chòmhraidhean mun tairgse-pàighidh as ùire bho Riaghaltas na h-Alba.

Tubaist-rathaid

Chaidh duine a mharbhadh ann an tubaist-rathaid ann am Moireibh. Bhual bhana anns an duine a bha a' coiseachd air rathad an A96 ann am Farrais mu 07:20m.

Soidhnichean-rathaid

Thòisich iomairt airson soidhnichean agus fiosrachadh nas fheàrr air rathaidean anns an Eilean Sgitheanach. Chuir Sharon Anslow, a chaidh a ghoirteachadh ann an tubaist eadar an Nollaig agus a' Bhliadhn' Ùr, iomairt air bhonn air-loidhne air a bheil an t-ainm Keep Left. Chaidh an car aice-se far an rathaid faisg air Sligeachan an dèidh tubaiste le càr luchd-turais a bha a' dràibheadh air taobh cheàrr an rathaid.