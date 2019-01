Òr Thaigh an Droma

Image caption Tha dùil gum bi òr às a' mhèinne ri cheannach aig deireadh na bliadhna

Tha cladhach coimearsalta airson òir a' toiseachadh faisg air Taigh an Droma an t-seachdain seo.

'S e a' chompanaidh Scotgold a th' air cùl na h-obrach, a fhuair cead a dhol air adhart às dèidh dhaibh gabhail ris na cùmhnantan a chuir Pàirce Nàiseanta nan Trosaichean agus Loch Laomainn orra.

Tha am Brigadier Iain MacPhàrlain a tha a' fuireach ann an Earra-Ghàidheal, am measg na cheannaich earrainnean sa chompanaidh.

"Nuair a chuala mi mun obair mhèinne a bh' aca an sin bha mi cho toilichte bhon tha e a' toirt obair a-staigh don àite - gu sònraichte aig Taigh an Droma fhèin".

Tunailean

Thèid tòiseachadh an t-seachdain seo air tunailean a chladhach.

Fhuair am Brig. MacPhàrlain cothrom roimhe cuairt a ghabhail timcheall na mèinne.

"Bha iad a' cladhach 's bha iad a' pronnadh nan clachan 's bha uisge a' taomadh orra 's chìtheadh tu dìreach an t-òr a' tighinn às".

Tha a' chompanaidh an dòchas gum bi a' chiad luchd òir ri fhaotainn aig deireadh na bliadhna.

"Bu toil leam fhìn pìos fhaotainn a dhèanadh dh'fhaoidte bràist neo rudeigin mar sin dha mo bhean," thuirt e.