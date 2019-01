Geòidh agus fèidh gan deasbad

Image caption Thathas ag iarraidh cead fèoil nan gèadh a reic taobh a-muigh Uibhist

Coinnichidh riochdairean bho Chomhairle nan Eilean Siar ri ministear Riaghaltais an ath-sheachdainn airson beachdachadh air mar a ghabhas smachd fhaighinn air àireamh nan gèadh agus nam fiadh, gu h-àraidh ann an Uibhist.

Bidh coinneamh aca le Ministear nan Gnothaichean Dùthchail agus na h-Àrainneachd Nàdarra, Màiri Gougeon.

Thog iad a' chùis roimhe leatha-se agus le Rùnaire nan Gnothaichean Dùthchail agus thig Màiri Gougeon a dh'Uibhist a dh'fhaicinn dhi fhèin mar a tha an suidheachadh.

Thuirt fear de chomhairlichean Bheinn nam Fadhla 's Uibhist a Tuath, Ùisdean Robasdan, gum bi iad a' sireadh taic-airgid bhon Riaghaltas airson àireamh nan gèadh glasa a thoirt sìos gu ìre far an gabhadh dèiligeadh riutha le daoine gu saor-thoileach.

Feòil nan gèadh

Tha iad cuideachd airson cead a bhith aca feòil nan gèadh a reic taobh a-muigh Uibhist fhèin, thuirt e.

"Tha iarrtas mòr ann air a shon ann an taighean-bìdhe - an Alba 's ann an Sasainn - 's tha sinn a' smaoineachadh gun dèanadh sin feum".

Tha iad cuideachd ag iarraidh gum bi cead aig croitearan losgadh air geòidh air na croitean taobh a-muigh an t-seusain far a bheil sin ceadaichte dhaibh an-dràsta.

"Tha croitearan searbh dheth - tha e a' tighinn gu ìre far a bheil iad a' sguir a chroitearachd mura dèan iad rud mu dheidhinn.

"Agus tha buidhnean ann mar a tha muinntir dìon nan eun aig a bheil tòrr èisteachd anns an Riaghaltas agus bhitheamaid an dòchas gun toireadh iad cuideachadh dhuinn.

"Agus gun dèanadh iad barrachd iomairt timcheall air cuideachadh a thoirt dhan na croitearan dèiligeadh ris a' phlàigh a tha seo", thuirt e.