Obair-sgioblachaidh às dèidh na stoirme

Image copyright Ann Miller Image caption Dh'fhalbh a' ghaoth le mullach bùthaidh ann an Inbhir Theòrsa

Tha obair-càraidh a' leantainn an dèidh do ghaoith mhòir Diluain call-dealain adbharachadh agus milleadh a dhèanamh air togalaichean.

Thuirt SSE gu bheil mu 700 den luchd-cleachdaidh aca ann an ceann a tuath na h-Alba fhathast às aonais dealain - a' mhòr-chuid dhiubh sin faisg air Bealadair agus Bràigh Mhàrr - ach gu bheil iad an dòchas dealan a thilleadh thuca nuair a thig solas an là.

Bha buaidh mhòr cuideachd air còmhdhail le grunn sheirbheisean aiseig air an cur dheth.

Tha mu 140 dachaigh ann an Moireibh air na loidhnichean fòn aca a chall.

Dh'iarr Poileas Alba air dràibhearan a bhith air am faiceall madainn Dìmairt gun fhios nach fhaodadh trioblaidean a bhith air na rathaidean.

Thàinig rabhadh Oifis na Sìde mu neart na gaoithe gu ceann aig 06:00 Dimàirt.