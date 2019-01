Àrd-oifigear ùr NHS na Gàidhealtachd

Image caption

Bidh an Dtr Gregor Mac a' Ghobhainn, Iar Àrd-Oifigear Slàinte na h-Alba, ag obair mar Àrd-Oifigear Eadar-amail aig NHS na Gàidhealtachd gus an tòisich Mgr Stiùbhairt na dhreuchd aig deireadh an Fhaoillich.