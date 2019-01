"An cù, agus an t-uallach, agadsa"

Image copyright Getty Images

Thèid iomairt ùr fon ainm "Your Dog. Your Responsibility" fhoillseachadh Dimàirt, ann an oidhirp lùghdachadh a thoirt air na tha de dh'ionnsaighean gan toirt le coin air stoc.

Tha an iomairt a' nochdadh na buaidhe a tha na h-ionnsaighean a' toirt air tuathanaich agus croitearan.

'S e an Compàirteachas Albannach an Aghaidh Eucorra Dùthchail a tha a' cur seo air bhonn.

Tha figearan ùra a' sealltainn gun robh àrdachadh cha mhòr 70% ann an ionnsaighean a thug coin air caoraich air an dà bhliadhna mu dheireadh.