Beachdan gan iarraidh mu Shràid na h-Acadamaidh

Image copyright Highland Council

Thèid tachartas a' chumail ann an Inbhir Nis an ath-sheachdain mar phàirt den cho-chomhairle a tha ga dèanamh air na planaichean gus piseach a thoirt air Sràid na h-Acadamaidh agus an sgìre mu thimcheall air stèisean-rèile a' bhaile.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd an dòchas Sràid na h-Acadamaidh a leasachadh gus am bi an sgìre nas tarraingiche do dhaoine a tha a' tadhal, ag obair agus a' fuireach sa bhaile.

Chaidh co-chomhairle air-loidhne fhoillseachadh air a' mhìos a' chaidh le Comhairle na Gàidhealtachd agus HITRANS a' sireadh bheachdan dhaoine air na planaichean a th' aca airson Sràid na h-Acadamaidh, Ceàrnag na Seabhaige agus ceann-rathaid Rathad a' Chrùin agus Pàirce Farralainn, agus an ceangal eadar Sràid an Ròsaich agus doras aghaidh Stèisean-Rèile Inbhir Nis.

Am measg eile, thathas airson na cabhsairean a leudachadh agus na casgan-astair ìsleachadh.

Thèid an tachartas poblach a chumail Dihaoine 11mh den Fhoilleach eadar 09:30m agus 5:00f ann an Ionad Bhùithdean an Eastgate taobh a-muigh bùth leabhraichean Waterstones.

Thig a' cho-chomhairle air-loidhne gu crìch Dihaoine 1mh den Ghearran.