Seirbheis fiosrachaidh turasachd an Loch Baghasdal a-rithist

Bidh seirbheis fiosrachaidh airson luchd-turais ri fhaotainn ann an Loch Baghasdal a-rithist bhon Ghiblean.

Bidh an t-seirbheis ri fhaotainn san togalach a bha ga chleachadh roimhe mar Ionad Fiosrachaidh Turasachd anns a' bhaile, ach a tha a-nis ga chleachdadh mar bhùth.

Chaidh an t-Ionad Fiosrachaidh Turasachd a bh' ann an Loch Baghasdal a dhùnadh le VisitScotland ann an 2017.

Bhon uairsin, chaidh aig an t-uachdaran coimhearsnachd, Stòras Uibhist, air £25,175 fhaighinn bho Mhaoin Fearann na h-Alba gus an togalach a cheannach.

Thuirt Cathraiche Stòras Uibhist, Màiri Schmoller, gu bheil iad toilichte gun deach aca air taic a thoirt seachad gus seirbheisean turasachd a thilleadh a Loch Baghasdal.

Thuirt Rob MacFhionghain bho Bhuidheann Turasachd Innse Gall gu bheil iad a' coimhead air adhart ri bhith ag obair còmhla ris an fheadhainn a tha gu bhith a' toirt seachad na seirbheis sna mìosan air thoiseach gus taic a thoirt do luchd-turais nuair a bhios iad a' tadhal air na h-eileanan.