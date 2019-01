Urras nan Coilltean an Alba airson Beinn Sìldeig a cheannach

Image copyright Steve Carter

Feuchaidh Urras nan Coilltean an Alba ri Beinn Sìldeig air Taobh Siar Rois a cheannach.

Tha an carthannas air iomairt a thòiseachadh gus £1.6m a thogail is an t-uachdaran prìobhaideach leis a bheil a' bheinn air a cur air a' mhargaid.

Tha a' bheinn a' gabhail a-steach 4,000 acair agus tha i còrr air 500 meatar de dh'àirde.

Bhon a' mhullach, chithear seallaidhean math dhan Eilean Sgitheanach agus dhan na h-Eileanan Siar.

A bharrachd air craobhan beithe, tha coilltean giuthais aosmhor air a' bheinn.

Thuirt an urras gun iarradh iad an àrainneachd phrìseil seo a dhìon agus a leasachadh.