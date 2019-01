Planaichean 'son òtrachas a ghiollachd an Geàrrloch ceum nas fhaisge

Tha planaichean airson òtrachas a ghiollachd ann an Geàrrloch air gluasad ceum nas fhaisge.

Chuir Uisge na h-Alba iarrtas ùr a-steach gu Buidheann Dìon na h-Àrainneachd, SEPA, ag iarraidh cead airson a bhith a' giollachd an òtrachais.

Thàinig seo às dèidh mar a chaidh ath-sgrùdadh a dhèanamh air na planaichean connspaideach a bh' aca roimhe gus uisge a chur a-steach gu Loch Geàrr.

Bhathas a' moladh dòigh far an deadh solas UV a chleachdadh fad chòig mìosan den bhliadhna a-mhàin - sin eadar meadhan a' Chèitein agus meadhan na Sultaine - nuair a bhiodh daoine na bu dhualtaiche a bhith a' snàmh anns a' mhuir.

Dheadh dòigh eile a chleachdadh 'son a' chòrr den bhliadhna.

Nochd dragh am measg muinntir an àite gun truailleadh seo am bàgh.

Chaidh na planaichean seo a tharraing le Uisge na h-Alba an-uiridh agus chaidh buidheann a stèidheachadh le daoine a tha an sàs anns a' chùis.

Dh' aontaich Uisge na h-Alba gun tèid an dòigh giollachd ùr fheuchainn an toiseach mar sgeama pìleat fad dà bhliadhna, ach a-mhàin airson ùine san dara gheamhradh nuair a thèid a dhèanamh às aonais solais UV.