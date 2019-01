Luchd-obrach slàinte gan sireadh

Tha NHS na Gàidhealtachd a' sireadh thagraidhean airson dreuchdan cùraim anns an Eilean Sgitheanach.

Tha iomairt phoblach air a bhith a' dol agus draghan ann gun robh seirbheisean gan gearradh san sgìre.

Dh' fhoillsich NHS na Gàidhealtachd gu bheil iad a' lorg grunn luchd-obrach anns an eilean.

Tha iad a' sireadh nursaichean agus luchd-taic do nursaichean airson ospadal Phort Rìgh agus a' choimhearsnachd ann an ceann a' tuath an eilein.

Thuirt iad gun toir na dreuchdan seo cothroman do dhaoine obair an dà chuid ann an ospadal coimhearsnachd agus a-muigh sa choimhearsnachd fhèin, a rèir 's na tha a dhìth de thrèanadh.

Bidh na dreuchdan nursaidh gan tabhann aig Bann 5 agus na dreuchdan-taice aig Bann 2.

Dreuchdan sùbailte

Thuirt Ceit Earnshaw, manaidsear sgìreil NHS na Gàidhealtachd airson an Eilein Sgitheanaich, Loch Aillse agus Thaobh Siar Rois, gu bheil iad air modal ùr a chleachdadh gus piseach a thoirt air seirbheisean cùraim ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich.

''Bhiodh seirbheisean slàinte agus cùram sòisealta uile mar phàirt dheth."

''Bhiodh na dreuchdan sùbailte seo mar phàirt de sgioba ùir a bhiodh a' toirt sheirbheisean slàinte na sgìre còmhla, a thuilleadh air a bhith a' cruthachadh mhodalan ùra,'' thuirt i.

Tha NHS na Gàidhealtachd cuideachd a' lorg neach-taice airson Ospadal Phort Rìgh agus Ospadal an Ath-Leathainn a bhiodh a' cuideachadh le bhith a' toirt biadh seachad a thuilleadh air obair-glanaidh aig gach ospadal.