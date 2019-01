Taighean-seinnse na Gàidhealtachd a' soirbheachadh

Thairis air na deich bliadhna a dh'fhalbh tha faisg air an ceathramh chuid do thaighean seinnse na Rioghachd Aonaichte air an dorsan a dhùnadh.

Ach ann an aon sgìre tha an àireamh do thaighean-seinnse a fàs.

Air a' Ghàidhealtachd tha an àireamh do thaighean-seinnse air a dhol an àird ceithear deug 'sa cheud bho thoiseach na linne - leis an àireamh do dhaoine a tha a' faighinn cosnadh bho'n ghniomhachas a leum còrr is leth cheud 'sa cheud ann an deich bliadhna.

Seo Doneil MacLeòid.