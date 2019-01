Thoisich iomairt gus buan-chuimhneachan a' stèidheachadh ann an Cathar Luail ann a ceann a Tuath Shasainn airson grunn shaighdearan Seumasach a chaidh an cuir gu bàs às dèidh Bhlàr Chùil Lodair.

Tha seo a' tighean agus dragh ann mu phlanaichean airson taighean a thogail air cnoc 'sa bhaile far an deach na Seumasaich an crochadh.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.