Tha Colaisde na Gàidhlig ann an Ceap Breatainn a' leudachadh, 's iad air stiùiriche foghlaim ùr ainmeachadh.

Bidh Coinneach MacCoinnich os cionn campas ùr na colaiste ann am Màbu, am baile dham buin e.

Bidh gu leòr ann an Alba eòlach air mar phìobaire is fìdhlear a tha tric air cluich air an taobh seo den chuan.

Bhruidhinn Niall Bartlett ris.