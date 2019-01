Brexit

Tòisichidh Taigh nan Cumantan a' deasbad Bhrexit an-diugh a-rithist. Bho chionn mìos, chaidh dàil a chur air aonta Brexit a' Phrìomhaire. Bidh am bhòt ann a-nis Dimàirt seo tighinn. An-raoir, bhòt 20 ball Tòraidheach an aghaidh an Riaghaltais air atharrachadh mu Bhrexit ann am Bile an Iomhais. Thuirt fear de na buill sin, Nick Boles, gun deach bagairt air a bheatha às dèidh dha bhòtadh airson a dhèanamh nas dorra an EU fhàgail gun aonta. Tha buill bho gach pàrtaidh air a bhith a' togail dhraghan mun ìre de chàineadh agus de ghràin a tha a' nochdadh co-cheangailte ri Brexit.

Tubaist-rathaid

Chaidh fireannach a chaidh a mharbhadh às dèidh do bhana bualadh ann air an A96 faisg air Farrais ainmeachadh. Bha Pòl Bell 58 agus bhuineadh e dhan bhaile. Thachair an tubaist anns a' mhadainn Diluain. Tha na Poilis ag iarraidh air duine sam bith a chunnaic an tubaist fios a chur thuca.

Àranais

Tha obair-ullachaidh ga dèanamh aig Gàradh Àranais ann an Leòdhas agus dòchas ann gum faigh iad obair airson tuathan-gaoithe aig muir. Nochd aithrisean gu bheil obair dha na dusanan dhaoine air fàire airson tuath-gaoithe Moray East. Dh'fhaodadh cuideachd obair a bhith ann airson tuath-gaoithe Inch Cape, far chost' an ear na h-Alba.

Maoineachadh Eòrpach

Bidh coinneamh aig comhairlean nan Eilean agus na Gàidhealtachd an ath-mhìos mun t-seòrsa siostaim mhaoineachaidh a dh'iarradh iad airson sgìrean iomallach anns an àm ri teachd. Fad bhliadhnaichean, bha sgìrean dùthchail agus iomallach a' faighinn taic bho sgeamaichean Eòrpach. Stadaidh sin air sgàth Bhrexit.

Rèile-beinne

Chaidh dearbhadh gum bi rèile-beinne a' Chàirn Ghuirm dùinte airson a' chòrr den Gheamhradh - às dèidh do dh'aithisg shàbhaltachd a bhith air a dèanamh. Chaidh a dùnadh anns an Damhair às dèidh mar a chaidh laigsean fhaighinn ann an concrait a tha fon loidhne.

Sainsbury's

Thuit prothaidean Sainsbury's 1.1% anns a' chairteal mu dheireadh de 2018 - àm a bha a' gabhail a-steach na Nollaige agus na Bliadhna Ùire. Reic iad barrachd bìdh, ach bha àireamh-reic sìos anns an fharsaingeachd. Cha do rinn na bùithtean Argos aca cho math a bharrachd.