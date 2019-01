Àiteachas às dèidh Bhrexit

Image copyright Chris Jackson/Getty Images Image caption Tha ceistean mòra ann fhathast mu shubsadaidhean às dèidh Bhrexit

Thèid iarraidh air Buill-Phàrlamaid na h-Alba Diardaoin taic a chur ri buidhinn ùir a dhealbhaicheas poileasaidh àiteachais agus bìdh às dèidh Bhrexit.

'S e Rùnaire na h-Eaconomaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, a stiùireas an deasbad aig Holyrood.

Canaidh e gum bu chòir buidheann ùr a stèidheachadh - air am bi riochadairean chroitearan - a nì molaidhean mu mar bu chòir taic a chumail ris a' ghnìomhachas às dèidh do Bhreatainn an EU fhàgail.

Tha dùil gun iarr e cuideachd air Riaghaltas Westminster siostam-maoineachaidh ùr a chur an sàs gus nach bi call sam bith ann do thuathanaich 's croitearan nuair a sguireas taic-airgid Eòrpach.