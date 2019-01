Seann togalach Cholaiste Inbhir Nis ga leagail

Image copyright Google Maps Image caption Tha an togalach air a bhith falamh bho 2015.

Thèid tòiseachadh air seann togalach Cholaiste Inbhir Nis ann an sgìre an Longman den bhaile a leagail an ath-sheachdain.

Chaidh a thogail aig deireadh nan 1950an, agus tha an togalach air a bhith falamh bho ghluais Colaiste UHI Inbhir Nis gu làraich ùir air iomall a' bhaile ann an 2015.

Tha dùil gum bi an làrach, anns a bheil ceithir gu leth acaire, air a sgioblachadh ro mheadhan an Iuchair.

Chaidh pàirt den làraich a reic ri Seirbheis Chùirtean agus Thribunalan na h-Alba airson Ionad Ceartais ùr a' bhaile.

Thèid an còrr den làraich a reic.