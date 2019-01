Tha croitear san Eilean Sgitheanach a moladh stad a chuir air stoc a bhith ag ionaltradh air talamh mu thimcheal air talla Mhinginis, ach an gabh a chleachdadh airson goireasan do luchd-turais agus muinntir an àite.

Bidh planaichean airson slighean coiseachd agus amar snàmh an luib paipear a thèid ma choinneamh Comataidh Ionaltraidh na sgìre a's t-Earrach.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.