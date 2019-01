Dàrna coinneamh mu Phàirc a' Bhught

Image caption Tha dragh air a bhith ann mu stait na pàirce.

Thèid coinneamh eile a chumail an ath-mhìos le na diofar bhuidhnean a tha a' cleachdadh Pàirc a' Bhught an Inbhir Nis 'son beachdachadh air mar as fheàrr leasachadh a thoirt air na goireasan.

'S ann le Comhairle na Gàidhealtachd a tha a' phàirc, a tha ga ruith le Highlife Highland.

Bha coinneamh ann Diardaoin, a chaidh a ghairm le Comann na Camanachd a th' air a bhith a' cumail gheamaichean an sin bho chionn faisg air 100 bliadhna.

Thog cuid de bhuidhnean spòrs dragh gu bheil e duilich pàircean fhaighinn, agus chaidh moladh gum bu chòir na seòmraichean deasachaidh, frasan agus taighean-beaga a bhith air an leasachadh.

Le cho teann 's a tha airgead na Comhairle, chaidh moladh gum biodh e na b' fhearr na goireasan a chur fo smachd na coimhearsnachd.

Thèid coinneamh eile a chumail an ath-mhìos 'son coimhead ri mar as fheàrr an gnothach a thoirt air adhart.