Tha dùil gum bi iarrtas bho Sgioba Bhall-coise Ùig' cluich ann am farpais Cupa Eilean an Fhraoich am-bliadhna - 'son a' chiad turas ann an còrr 's 30 bliadhna.

Bha sgioba à Ùig' am measg nan seachd sgiobaidhean a chluich sa chiad fharpais còrr 's 80 bliadhna air as.

Bhruidhinn Dòmhnall Moireasdan ri eolaiche a' bhuill-choise ionadail, Coinneach MacLeòid.