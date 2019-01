Dragh mu aiseagan ann am Muile

Tha dragh ann am Muile nach teid an t-aiseag an Hebrides a chur air an t-slighe eadar an t-Òban agus Creag an Iubhair.

Tha comhairle coimhearsnachd na sgìre an amharas nach bidh cidhe Chreig an Iubhair deiseil airson an Hebrides a ghabhail nuair a gheibh Cal Mac na bàtaichean ùr aca an ath-bhliadhna.

Tha mì-thoileachas ann cuideachd mu phlanaichean airson an caladh a leasachadh, 's faireachdainn ann gu bheil iad ro mhòr dhan a' bhaile.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.