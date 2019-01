Cathraiche ùr air NHS nan Eilean Siar

Image copyright NHS nan Eilean Siar

Chaidh Iain Burgess ainmeachadh mar chathraiche ùr NHS nan Eilean Siar.

Tha Mgr Burgess air a bhith air a' bhòrd fad ceithir bliadhna agus 's e an iar-chathraiche a bh' ann sa bhliadhna mu dheireadh.

Bidh e a-nise na chathraiche gu deireadh 2022.

Thuirt Mgr Burgess gu bheil e "fìor thoilichte a dhol nam chathraiche air NHS nan Eilean Siar, buidheann a tha cho cudromach dhan a h-uile duine againn a tha a' fuireach anns na h-Eileanan an Iar".

Bha Iain Burgess iomadh bliadhna ag obair dhan nèibhidh agus dha na maoir-chladaich.

Thuirt àrd-stiùiriche NHS nan Eilean Siar, Gòrdan Jamieson, gu bheil iad air an dòigh leis an naidheachd, is gu bheil eòlas is tuigse mun bhuidhinn aig Mgr Burgess mar-thà.

Chaochail an Dr Neil Mac a' Bhreatannaich, a bha na chathraiche air NHS nan Eilean Siar, san t-Samhain an-uiridh.