Deasbad mu chìs turasachd

Thàinig sreath de choinneamhan a dheasbad cìs turasachd gu crìch ann an Inbhir Nis Diluain. Chuala riochdairean an Riaghaltais Albannaich diofar bheachdan, le cuid ag ràdh gun nach biodh luchd-turais cho deònach a dhol a dh'àite far a bheil cìs. Thuirt buidhnean mar Chomhairle na Gàidhealtachd ge-tà gu bheil cruaidh fheum air tuilleadh ionmhais airson goireasan turasachd a leasachadh. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris ...