Gearraidhean aig Buidheann Thaighean-Òsta MhicDhòmhnaill

Image copyright Stephen Sweeney / Geograph

Dh'innis Buidheann Thaighean-Òsta MhicDhòmhnaill gu bheil iad a' gearradh 50 dreuchd is iad ag ràdh gur e "cosgaisean àrda nach eil seasmhach" as coireach.

Tha grunn thaighean-òsta aig a' bhuidhinn air feadh na h-Alba, làrach mhòr san Aghaidh Mhòir nam measg.

'S ann aig prìomh oifis na buidhne ann am Bathgate a bhios na gearraidhean.

Thuirt Buidheann Thaighean-Òsta MhicDhòmhnaill gu bheil iad an dòchas gum faigh nas urrainn den fheadhainn a chailleas an dreuchd ann am Bathgate obair ann an àite eile taobh a-staigh na companaidh.

Dh'innis iad gur e àrdachadh os cionn ìre na h-atmhorachd ann an reataichean gnìomhachais agus mar a dh'èirich cosgaisean cumhachd is cosgaisean ruith cuideachd air staing ionmhais adhbhrachadh.