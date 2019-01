Dùil ris an Ocean Great White an Ciseorn

Image copyright Port Chiseoirn Eta Image caption Thug e còig mìosan an clàr-òla a shlaodadh a Chiseorn à Singapore.

Tha dùil gun tèid an clàr-ola, an Ocean Great White, a thoirt a-steach a Loch Ciseorn Dimàirt airson a dheasachadh airson tolladh ola an iar air Sealtainn.

'S e seo a' chiad obair mhòr a thàinig a Chiseorn bho chaidh casan drochaid an Eilein Sgitheanaich a thogail ann bho chionn faisg air 30 bliadhna.

Buinidh an Ocean Great White do Dhiamond Offshore, agus e air fear de na clàran ola as motha a tha san t-Saoghal.

Tha còrr air 60,000 tunna ann, agus tha 23 meatair dheth bho uachdar na mara.

Às dèidh còig mìosan ga shlaodadh à Singapore, tha dùil gun tèid e air acair ann an Loch Ciseorn Dimàirt.

Thèid a dheasachadh airson trì tobraichean ola a tholladh, le dùil gun tèid trì eile a tholladh ma shoirbhicheas leis a' chiad fheadhainn.

Tha dùil gun tòisich an obair sa Mhàirt agus gum bi an tolladh deiseil san Iuchar.

Cha deach obair mhòr sam bith a dhèanamh ann an Ciseorn bho chaidh casan Drochaid an Eilein Sgitheanaich a thogail ann ann an 1992.

Fhad 's a bhios e a-staigh san loch, bidh Ferguson Transport and Shipping - tè de na companaidhean leis a bheil gàradh Chiseorn a-nise - a' cumail sheirbheisean ris na companaidhean a tha a' dèanamh na h-obrach.

Tha companaidhean Ferguson agus Leith air tighinn còmhla mar Kishorn Port Eta airson feuchainn ri obair fhaighinn do ghàradh Chiseorn ann an gnìomhachas na h-ola agus a' chumhachd ath-nuadhachail.

Bha na mìltean dhaoine ag obair ann an Ciseorn sna 70an, agus thog iad feadhainn de na clàran ola as motha a tha san t-Saoghal, clàr Ninian Central nam measg.

Ach chan eil obair mhòr air a bhith sa ghàradh bho 1992, nuair a chaidh casan drochaid an Eilein Sgitheanaich a thogail ann.

Tha a' chompanaidh an dòchas gun tig tuilleadh obrach a Chiseorn às dèidh dhan chlàr seo an loch a chleachdadh mar acarsaid airson an obair deasachaidh a dhèanamh.