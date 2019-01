Rabhadh do luchd-coiseachd

Image copyright Hill Walker/Geograph

Tha ceannard aon de sgiobannan teasairginn nam beann air a' Ghàidhealtachd air rabhadh a thoirt do luchd-coiseachd a bhith cinnteach gun coimhead iad air an aimsir ris a bheil dùil mus tèid iad a-mach air na beanntan.

Tha seo an dèidh mar a chaidh dithis a ghlacadh Disathairne le mar a dh'èirich ìre an uisge ann an abhainn agus a dh'fhailich orra faighinn tarsainn oirre an dèidh dhaibh a bhith a' sreap air An Teallach air Taobh Siar Rois.

Lorg Sgioba Teasargainn Bheanntan Dhùn Dòmhnaill an dithis ach cha b' urrainn dhaibh faighinn thuca gus an toirt gu sàbhailteachd.

Chaidh biadh, aodach, deochan teth agus inneal fasgaidh a thilgeil thuca, agus b' fheudar dhaibh an oidhche a chur seachad air a' bheinn.

Dh'fheuch heileacoptair teasairginn à Steòrnabhagh ri cobhair a dhèanamh orra, ach b' fheudar dhaibhsan tilleadh air sgàth na droch aimsire.

Grunn uairean de thìde an dèidh sin, chaidh aig heileacoptair à Inbhir Nis air faighinn chun an dithis a bha glacte, agus chaidh an toirt air ais gu ionad na sgioba teasairginn.

Thuirt ceannard na sgioba, Dòmhnall MacRath, gun robh e riatanach gun coimheadadh duine sam bith a tha an dùil a dhol a choiseachd air an aimsir mus deadh iad a-mach.