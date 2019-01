Cò thu co-dhiù?

Image copyright Getty Images

Tha cailleachan-oidhche rim faicinn, agus rin cluintinn, air feadh Alba - gu h-àraid ann an coilltean iomallach na Gàidhealtachd.

Ach a-nis, tha draghan air nochdadh gu bheil nas lugha dhiubh ann - gu h-àraid a' chomhachag-ruadh - tè de na cailleachan-oidhche as cumanta ann am Breatainn.

Tha Urras Eun-eòlais Bhreatainn (BTO) airson gum bi am poball a' cumail cluais ri claisneachd feuch an cluinn iad a' chomhachag-ruadh, ach am faigh iad tuairmse nas fheàrr air na h-àireamhan.

Tha iad ag iarraidh air daoine a bhith ag èisteachd fad 20 mionaid san là, feuch an cluinn iad comhachag-ruadh, airson dearbhadh fhaighinn air càite a bheil iad a' fuireach.

Atharrachadh Àrainneachail

"Chan eil fhios aig daoine dè dìreach as coireach ris an lùghdachadh a th' ann, ach tha iad air mothachadh thairis air na bliadhnaichean le rannsachadh, gu bheil lùghdachadh ann," thuirt an t-eòlaiche àrainneachd Ruairidh MacIllEathain.

"An rud a tha iad ag iarraidh a dhèanamh an-dràsta, 's e a bhith a' faighinn a-mach dè cho mòr 's a tha an lùghdachadh, agus ciamar a tha na cailleachan-oidhche gu sònraichte anns na bailtean mòra.

"Mar a tha sinn ann an Inbhir Nis an-dràsta, agus feumaidh mi a ràdh, o chionn dà oidhche, gun cuala mi tè faisg air an taigh agam fhèin.

"'S dòcha gum bu chòir dhomh fhèin pàirt a ghabhail anns an rannsachadh a tha seo.

"'S e rannsachadh math a th' ann, oir faodaidh duine sam bith gabhail pàirt ann.

"Tha e diofraichte taobh a-muigh nam bailtean, saoilidh mi.

"An rud a tha a' tachairt an-dràsta sna bailtean, gu bheilear a' leagail chraobhan gu math tric airson taighean a thogail.

"Tha sinn a' faicinn atharrachaidh anns an àrainneachd, agus ged a tha na cailleachan-oidhche a' dèanamh glè mhath, ann an dòigh tha cunnart ann bhon atharrachadh anns an àrainneachd dhaibh.

Làrach-lìn

"'S e sin as coireach gu bheil daoine airson faighinn a-mach dìreach dè an suidheachadh anns a bheil iad.

"An rud a tha sònraichte ann an dòigh mun rannsachadh a tha seo, cha leig thu leas a bhith a' faicinn cailleach-oidhche, cha leig thu leas ach dìreach a bhith gan cluinntinn air an oidhche.

"Ma chluinneas tu tè, faodaidh tu an uair sin am fiosrachadh a chur dhan Bhritish Trust for Ornithology air an làraich-lìn aca.

"Mura cluinn iad dad 's e fiosrachadh a th' ann an sin cuideachd - oir 's dòcha gum bi iad a' dèanamh aithris à àiteachan far an robh a' chailleach-oidhche ann roimhe.

"Mura h-eil iad ann an-dràsta, 's e fiosrachadh cudromach a tha sin cuideachd," thuirt e.

Tha mar thà faisg air 6,000 duine air aithris gu bheil iad air a bhith a-muigh ag èisteachd, ach tha am BTO ag iarraidh gum bi co-dhiù 10,000 a' gabhail pàirt anns an rannsachadh.