Brexit

Bidh Buill-Phàrlamaid a' bhòtadh a-nochd air an aonta fo am biodh Breatainn a' fàgail an Aonaidh Eòrpaich. Thuirt feadhainn anns an Riaghaltas nach eil firinn anns na h-aithrisean gum faodadh Theresa May a dreuchd fhàgail ma chailleas i a' bhòt. Tha dùil gun iarr na Làbaraich bhòt cion-earbsa san Riaghaltas ma thèid, mar a tha coltach, an t-aonta a dhiùltadh.

Thuirt ministear cèin na Gearmailt an-diugh gum faodadh an t-Aonadh Eòrpach còmhraidhean ùra a chumail le Breatainn ma 's e agus gun tèid aonta Bhrexit a dhiùltadh a-nochd. Ach thuirt Heiko Maas nach bi atharrachadh mòr sam bith ann air dreach an aonta sin seach mar a tha e an-dràsta.

Tha fear de bhuill na Gàidhealtachd ann am Pàrlamaid Westminster ag ràdh gu bheil e sgainnealeach gu bheileas ag iarraidh air Buill-Phàrlamaid bhòtadh air aonta Theresa May airson Brexit gun fhios dè thachras do dh'airgead Eòrpach airson pròiseictean air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan. Thuirt Drew Hendry aig an SNP, a tha a' riochdachadh Inbhir Nis, Bàideanach agus Srath Spè, gu bheil mòran sgeamaichean sa cheann a tuath a' faighinn buannachd an-dràsta à airgead an EU agus nach eil nas motha sgeul air comhairle a gheall an Riaghaltas air dè chuireadh iad an àite an airgid sin.

Drogaichean

Tha laghan ùra cruaidh san amharc an aghaidh dhràibheadh fo bhuaidh dhrogaichean. Tha an lagh an-dràsta ag ràdh gum feum poilis dearbhadh gu bheil drogaichean a' toirt buaidh air comas dràibhidh ach tha Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh sin atharrachadh gus an gabh casaid togail le dearbhadh air drogaichean ann an siostam fala an dràibheir. Tha ministearan a' moladh ìrean far nach bi e ceadaichte dràibheadh, agus bidh stuthan mì-laghail mar chocain agus heroin an lùib sin, a bharrachd air na drogaichean ceadaichte mar methadone agus temazepam. Tha iad ag ràdh gum bu chòir dhan lagh ùr tighinn gu buil ro dheireadh an Dàmhair am-bliadhna.

Clàr-ola

Tha clàr-ola cho mòr 's tha air an t-Saoghal a' ruigheachd Chiseoirn air taobh Siar Rois an-diugh, a' toirt na h-obrach as motha ann an 40 bliadhna dhan ghàrradh an sin. Tha luchd-stiuridh Port Chiseoirn an dòchas gun toir an obair air a' chlàr-ola, a thèid a-mach dhan Chuan a Tuath, tuilleadh obrach dhan ghàrradh air an deach leasachadh mòr a dhèanamh bho chion ghoirid.

Cìs

Thuirt Ministear an Ionmhais Phoblaich, Ceit Fhorbeis, gu bheil sgaradh bheachd follaiseach ann mu am bu chòir cìs thurasachd a stèidheachadh air a' Ghàidhealtachd. Tha Riaghaltas na h-Alba air sreath choinneamhan a chumail mun chùis agus bha an tè mu dheireadh dhuibh sin ann an Inbhir Nis an-dè. Tha feadhainn ag ràdh gun cuireadh cìs tilleadh air luchd-turais, ach tha Comhairle na Gàidhealtachd am measg na tha a' cumail a-mach gu bheil cruaidh-fheum air airgead airson goireasan turasachd a leasachadh.