Fios ga shireadh mu thubaist Bhaile Dhubhthaich

Tha na Poilis air taic an t-sluaigh iarraidh às dèidh tubaist-rathaid ann am Baile Dhubhthaich air an deireadh-sheachdain.

Thuirt iad gun do bhual càr ann am balla aig ionad slàinte a' bhaile air Barraid Chnoc na Creige.

Thachair an tubaist uaireigin eadar 8:00f Dihaoine an 11mh den Fhaoilleach agus 08:30m Diluain an 14mh den Fhaoilleach.

Cha do stad an dràibhear is cha do chuir iad fios air na Poilis nas motha.

Dh'innis na Poilis nach bu bheag an damaiste a chaidh a dhèanamh aig an ionad shlàinte.

Cosgais

Thuirt iad às dèidh dhaibh fianais fhaighinn aig làrach na tubaiste gu bheil iad den bheachd gur e Audi RS3 a chaidh a dhèanamh eadar 2015 is 2017 a bha sa chàr.

Thuirt iad gum biodh an càr fhèin gu follaiseach air damaiste fhulang san tubaist, is dh'iarr iad air duine sam bith le fiosrachadh mu dheidhinn a dhol a bhruidhinn riutha.

"Tha a h-uile coltas ann gu bheil an tubaist seo a' dol a dh'adhbhrachadh cosgais agus troimhe-chèile gun adhbhar aig goireas cudrommach sa choimhearsnachd", thuirt an Sàirdseant Anna NicIain bho Phoileas Alba.

"Tha sinn airson cluintinn bho dhuine sam bith a chunnaic dad amharasach aig an ionad shlàinte air deireadh na seachdain", thuirt i.

Bu chòir fios a chur air na Poilis ann am Baile Dhubhthaich air 101 is le àireamh NE261/19 a thoirt seachad, no tro Crimestoppers air 0800 555 111.