Sgioba choidsidh ùr san Òban

Image copyright Celtic an Òbain Image caption Les Kinvig is Dougie Mac an t-Saoir còmhla ri Davie Hamilton bho Celtic an Òbain.

Tha fear de na pearsaichean iomain as ainmeile ann an eachdraidh Camanachd an Òbain air ais aig àrd-ìre san spòrs air taobh thall a' bhaile.

Dh'innis Celtic an Òbain gum bi Dougie Mac an t-Saoir os cionn na ciad sgioba aca am-bliadhna còmhla ri Les Kinvig.

Thèid iad an àite Choinnich Wotherspoon a dh'fhàg an dreuchd deireadh an t-seusain seo chaidh.

Bha Wotherspoon air obair ionmhalta a dhèanamh aig a' Ghainimh Bhàin is e air Celtic a stiùireadh dhan Lìog Nàiseanta is air an cumail ann.

Dùbhlan

'S e togail air sin an dùbhlan a bhios aig Kinvig is Mac an t-Saoir.

Bha Les Kinvig an sàs le dàrna sgioba Celtic an Òbain an-uiridh ach 's ann leis na nàbaidhean aca a choisinn Dougie Mac an t-Saoir cliù.

Bha Mac an t-Saoir air an targaid ann an 1996 nuair a rinn Camanachd an Òbain a' chùis air Ceann a' Ghiuthsaich gus Cupa na Camanachd a thogail 'son a' chiad uair bho 1938.

B' e a bhràthair Gòrdan a fhuair an tadhal a bhuannaich an geama, às dèidh dha sùil a chall ann an geama eadar na sgiobaidhean roimhe.

Ged a chuir e seachad bliadhnaichean le Camanachd an Òbain ge-tà, tha ceangal aig Dougie Mac an t-Saoir le Celtic is e air cluich dhaibh aig ìre òigridh.

Dòchas

Bidh an cluba an dòchas a-nise gun urrainn dha an tuilleadh eachdraidh a dhèanamh 'son iomain san Òbain, ach an turas seo gur e ribeanan uaine is geala a bhios air na cupanan.

Gu dearbha, bidh Dougie fhèin ag amas air bliadhna shoirbheachail dhan teaghlach gu lèir, is a mhac Raibeart an-dràsta a' soirbheachadh gu mòr ann an saoghal a' ghoilf.

Aig an dearbh àm beagan gu tuath, tha Loch Abar fhathast gun duine fhaighinn 'son a dhol os cionn na ciad is dàrna sgiobaidhean aca is tha iad a-nise air iarrtas eile a dhèanamh airson tagraichean.

Leis an t-seusan ùr air fàire, tha dùil ri clàr gheamaichean na bliadhna bho Chomann na Camanachd ro dheireadh na mìos.

San eadar-ama tha iad air liosta de gheamaichean càirdeil fhoillseachadh.