Fàs am foghlam Gàidhlig àrd-sgoile an Dùn Èideann

Tha dùil gum bi tuilleadh chuspairean air an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre na h-àrd-sgoile ann an Dùn Èideann a dh'aithghearr.

An-dràsta 's e còig cuspairean a tha rim faighinn sa Ghàidhlig air a' chiad agus an dàrna bliadhna aig Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbuig.

Tha dùil a-nise ri dùblachadh gu deich aig toiseach 2019/20.

Tha seo na phàirt den ullachadh a tha a' dol airson gluasad gu làn àrd-sgoil Ghàidhlig ann an Dùn Èideann ann an 2024.

Leudachadh

Ghabh comhairlichean an-uiridh ri planaichean gus àrd-sgoil agus an dàrna bun-sgoil a stèidheachadh sa bhaile.

Bhiodh an leudachadh seo aig Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbuig na bhunait airson na h-àrd-sgoile ùire.

"Chan eil againn ach am beagan chuspairean a faodaidh sinn a bhith a' teagasg an-dràsta tro mheadhan na Gàidhlig", thuirt ceannard Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbuig, Dòmhnall Iain Dòmhnallach, is e a' bruidhinn às dèidh coinneimh mun ghnothach oidhche Mhàirt.

"Feumaidh sinn a-nise na cuspairean a tha sin a leudachadh agus a' deisealachadh airson àrd-sgoil Ghàidhlig fhosgladh.

"Anns na bliadhnaichean a tha romhainn, bidh sinn a' faighinn barrachd luchd-teagaisg a-staigh a tha comasach air a bhith a' teagasg tro mheadhan na Gàidhlig agus ann an atharrachadh chuspairean", thuirt e.

Thuirt Mgr Dòmhnallach cuideachd gum bi trèanadh ann dha tidsearan barrachd uallaich a ghabhail os làimhe san sgoil ùir.

Bha comhairlichean ann an Dùn Èideann mothachail nuair a bhòt iad airson leasachaidhean ann am foghlam Gàidhlig gum biodh dùbhlan aca tidsearan gu leòr fhaighinn.

Dòchas

'S e dùbhlan a tha sin air feadh na dùthcha.

Tha Mgr Dòmhnallach ag ràdh gu bheil esan misneachail mun chùis.

"Tha Dùn Èideann tarraingeach do luchd-teagaisg agus an luchd-teagaisg ris a bheil mi air a bhith a' bruidhinn, tha iad a' tuigsinn gu bheil sgoil ùr a' dol a dh'fhosgladh an seo.

"Tha sin tarraingeach do dhaoine.

"Tha mise an dòchas anns na bliadhnaichean a tha romhainn gun cum sin a' dol agus gum bi luchd-teagaisg gu leòr againn is gum faigh na sgoilearan a h-uile cothrom air a bheil iad airidh", thuirt e.