Dragh mu phlana taigheadais an Uachdar Thìre

Tha gearain ann nach eil goireasan gu leòr ann airson leudachadh a tha san amharc ann an Uachdar Thìre.

Tha Oighreachdan Loch Aillse Earranta a' sireadh cead airson suas ri 40 taigh a bhiodh a' dùblachadh na tha de thaighean an-dràsta.

Bhiodh measgadh ann de dh'àiteachan-còmhnaidh do sheann daoine, taighean sòisealta agus feadhainn phrìobhaideach.

Bha 40 duine aig coinneimh phoblaich sa bhaile oidhche Mhàirt agus an luchd-leasachaidh a' sireadh beachd an t-sluaigh.

Draghan

Bha cuid ann a tha a' cur taic ri na molaidhean aca ach nochd daoine eile draghan mu thrafaig agus a' bhuaidh a bhiodh air leasachadh cho mòr air baile cho beag.

Tha Sandy Carr airson agus gum fuirich Uachdar Thìre mar a tha, baile beag socair dhan tàinig e an dèidh dha a dhreuchd a leigeil dheth.

"Dè a tha air atharrachadh on thilg iad a-mach an t-iarrtas dealbhachaidh mu dheireadh dhe an leithid bho chionn 20 bliadhna nuair a dh'fheuch iad ris a' bhaile a thrioblachadh cha mhòr?

"Chaidh sin a thilgeil a-mach le Iain Fearchar Rothach, nach maireann, air sgàth agus gun robh an leasachadh a bha iad a' moladh ro mhòr airson coimhearsnachd bheag.

"Chan eil e coltach gu bheileas a' moladh ghoireasan a bharrachd an cois an leasachaidh seo gu ruige seo," thuirt e.

Goireasan

Tha beachd ann gum bi iarrtas gu leòr ann airson nan taighean ach gum feumar goireasan ùra sa sgìre air fad leis gu bheil bailtean eile far a bheil tòrr thaighean ùra san amharc.

Tha Peigi Wood a' fuireach sa Chaol.

"Chan eil fhios agam cò bhios a' dèanamh nan riaghailtean a tha sin, a' togail nan taighean.

"A bheil iad a' smaoineachadh idir air na rudan eile a dh'fheumas iad a bharrachd air na taighean?

"Nach eil a' cheart uiread na barrachd a' dol suas ann an Caol Acain airson factaraidh biadh èisg, tha e mar bhaile beag e fhèin.

"Tha mi a' smaoineachadh gur e na sgoiltean an rud a bu mhotha a bu chòir dhaibh coimhead air," thuirt i.