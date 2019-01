Brexit

Tha bhòt cion-earbsa san Riaghaltas a-nochd an dèidh do Thaigh nan Cumantan aonta Bhrexit Theresa May a dhiùltadh an-raoir. Chaidh mòr-chuid de 230 an aghaidh a' phlana, an call as motha air riaghaltas ann am faisg air 100 bliadhna. Tha dùil gum faigh Theresa May agus na Tòraidhean tron bhòt ge-tà le taic an DUP.

Sgrìobh Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gu Theresa May ag iarraidh oirre bruidhinn ris na dùthchannan aig a bheil fèin-riaghladh mu shuidheachadh Bhrexit. Tha Ms Sturgeon cuideachd ag iarraidh leudachadh air Artaigil 50 agus an dàrna referendum air an EU.

Atmhorachd

Thuit ìre na h-atmhorachd air a' mhìos seo chaidh a rèir nam figearan oifigeil. Bha clàr an CPI san Dùbhlachd aig 2.1%, sìos bho 2.3 % san t-Samhain.

Colaistean

Tha luchd-teagaisg colaiste air feadh Alba air stailc an-diugh agus iad ag iarraidh pàigheadh nas fheàrr. A rèir nan colaistean tha iadsan a' tabhann pàigheadh a tha fialaidh air luchd-obrach agus iad ag ràdh gu bheil mòran air àrdachadh pàighidh math fhaighinn mar-thà thar nam beagan bhliadhnaichean mu dheireadh.

Ceinia

Chaill co-dhiù ceithir duine deug am beatha ann an sèist aig taigh-òsta ann an Nairobi, prìomh bhaile Cheinia. Thug reubaltaich Islamach ionnsaigh air an toglach an-dè agus aig aon àm bha còrr 's 700 duine glaicte san togalach mus d'fhuair feachdan Cheinia smachd air an t-suidheachadh an-diugh. Tha e coltach gu bheil Breatannach am measg na chaill am beatha.

Dùn Èideann

Chaidh gealltanas a thoirt seachad an-raoir mu ghluasad gu làn àrd-sgoil Ghàidhlig ann an Dùn Èideann an ceann ceithir bliadhna. Thuirt an Comhairliche Alison Dickie, a tha a' strì airson na Gàidhlig, gu bheil Comhairle Baile Dhùn Èideann ag ullachadh mar-thà airson an atharrachaidh sin ann an 2024. An-dràsta 's e còig cuspairean a tha rim faighinn sa Ghàidhlig air a' chiad agus an dàrna bliadhna aig Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbuig ach tha dùil ri dùblachadh gu deich aig toiseach teirm ùr na sgoile as t-Fhoghar.

Uachdar Thìre

Tha dragh ann an Uachdar Thìre ann an Loch Aillse mu phlana airson 40 taigh ùr san sgire sin. Bheireadh sin còrr 's dùblachadh air an àireamh thaighean a th' ann an-dràsta. Tha a' chompanaidh a tha airson na taighean ùra a thogail ag ràdh gun dèanadh e feum dhan choimhearsnachd ach tha dragh air feadhainn san sgìre nach eil goireasan mar rathaidean 's sgoiltean air chomas dèiligeadh ris an leudachadh.