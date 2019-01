Inneal sneachda air feum a dhèanamh aig an Leac

Image copyright Ionad Sgìthidh Ghlinn Chomhann Image caption Tha Ionad Sgìthidh Ghlinn Chomhann am measg na tha a' cleachdadh uidheamhachd-sneachda.

Thuirt an fheadhainn a tha a' ruith ionad-sgithidh na Lice gu bheil inneal a tha a' cruthachadh sneachda air feum mòr a dhèanamh dhaibh.

Chaidh an uidheamachd a chur an sàs aig Leac a' Ghobhainn airson a' gheamhraidh seo às dèidh dheuchainnean.

Tha iad am measg ghrunn ionadan-sgithidh ann an Alba a tha air inneal den leithid seo a chur an sàs.

Ged nach robh geamhradh ro fhuar ann thuige seo is glè bheag de shneachda, tha an Leac ag ràdh gu bheil e air a bhith comasach dhaibh co-dhiù cuid de na raointean aca fhosgladh tron t-seusan.

Dòchas

Tha iad ag ràdh gur e an inneal sneachda ùr a tha a' fàgail gum b'urrainn dhaibh cumail a' dol.

"Tha e air diofar mòr a dhèanamh agus seo as coireach gun do cheannaich sinn an uidheamachd", thuirt manaidsear ionad-sgithidh na Lice, Seumas Mac an Tòisich.

"Leis an aimsir a tha air a bhith ann tha sinn air an sneachd a bh' againn a chall.

"'S e gun robh e comasach dhuinn sneachd a chruthachadh sinn fhèin a tha air cuid de na raointean a chumail fosgailte", thuirt e.

Thuirt Mgr Mac an Tòisich gu bheil dùil ri barrachd sneachda - nàdarra - anns na làithean ri tighinn, is mar sin gu bheil iad an dòchas barrachd de na raointean fhosgladh.