Tubaist rathaid san Eilean Sgitheanach

Tha na Poilis a' dèiligeadh ri tubaist san Eilean Sgitheanach far an tàinig bus beag far an rathaid.

Thachair an tubaist air an A855 mu mhìle a-mach à Port Rìgh.

Chan eileas an dùil aig an ìre seo gu bheil duine air an droch ghoirteachadh.