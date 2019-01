Leudachadh ann am foghlam Gàidhlig Dhùn Èideann

Cuiridh leudachadh ann an cuspairean Gàidhlig àrd-sgoile ann an Dùn Èideann ris an ullachadh airson àrd-sgoil Ghàidhlig ùr a stèidheachadh anns a' bhaile.

Sin a rèir cheannard Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbaig, Dòmhnall Dòmhnallach, a bha a' bruidhinn ro choinneimh mu leasachadh foghlaim Ghàidhlig sa bhaile a-raoir.

Tha còig cuspairean an-dràsta gan tabhann tron Ghàidhlig air a' chiad agus air an dàrna bliadhna san sgoil, ach thathas an dùil sin a leudachadh gu deich cuspairean air an ath-bhliadhna sgoile.

Tha Ruairidh MacÌomhair ag aithris.