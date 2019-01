Ceist mu phlana fharaidean

Nochd ceist mu mholaidhean airson faraidhean aiseig àrdachadh nuair a tha fèill mhòr air ticeadan agus a thoirt a-nuas nuair nach eil.

Dh'innis Rùnaire na Còmhdhail Diciadain do Chomataidh na h-Eaconomaidh Dùthchail am Pàrlamaid na h-Alba Diciadain gu bheil seo am measg grunn roghainnean air a bheilear a' beachdachadh.

Bha Mìchael MacMhathain a' bruidhinn is seirbheisean aiseig air a bhith fo uallach le na tha de dhaoine a tha gan cleachdadh.

Dragh

Thuirt le faraidhean nas àirde aig na h-amannan as trainge agus nas ìosaile nuair nach eil aiseagan cho trang, gur dòcha gun gabhadh an t-uallach air seirbheisean a roinn barrachd na tha e.

Dh'innis e gur dòcha nach bi feum air siostam mar seo a chur an sàs air gach slighe, ach direach air cuid dhiubh agus aig amannan nuair a tha fèill mhòr air ticeadan.

Tha Cathraiche Còmhdhail Comhairle nan Eilean Siar air ceistean a thogail mun chùis.

"Bhithinn-sa fada an aghaidh tòiseachadh a' cluich le faraidhean is bhiodh eagal uabhasach orm timcheall air Ùisdean Robasdan, Cathraiche Còmhdail CnES

Thuirt Ùisdean Robasdan gun deach an gnothach a thogail aig a' chomhairle an-uiridh is nach robh taic ann air a shon.

Thuirt e nach eil e den bheachd gu bheil seirbheisean aiseig ann air nach eil fèill.

"Aig deireadh an là 's e an duilgheadas a th' againn gu bheil na h-aiseagan uile làn, chan eil gu diofar dè an là den t-seachdain a th' ann", thuirt Mgr Robasdan.

Eagal

"Gus am faigh sinn faochadh a thaobh aiseig a bharrachd, chan eil sin a' dol a dh'atharrachadh.

"Nuair a thèid thu air aiseag tha iad air a bhith gu math trang is chan fhaicinn gun dèanadh seo diofar sam bith.

"Bhithinn-sa fada an aghaidh tòiseachadh a' cluich le faraidhean is bhiodh eagal uabhasach orm timcheall air", thuirt e.

Thuirt Mìchael MacMhathain gum biodh co-chomhairle phoblach mus tachradh an gluasad, nan tachradh e idir.