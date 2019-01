Feum air barrachd gus òigridh a chumail aig tuath

Image copyright Pàrlamaid na h-Alba

Chuala Pàrlamaid na h-Alba gu bheil feum air barrachd a dhèanamh gus òigridh a chumail air a' Ghàidhealtachd is anns na h-Eileanan.

Rinn a' Phàrlamaid deasbad air aithisg mun chùis a dh'fhoillsich Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean san t-Samhain.

Bha an aithisg a' coimhead ri beachdan òigridh na sgìre eadar 15 is 30 bliadhna a dh'aois.

Sheall e gun robh 64% 'son a bhith ag obair air a' Ghàidhealtachd is na h-Eileananan, suas bho 40% ann an 2015.

'S i am ball SNP airson Ghallaibh, Chataibh, is Rois, Gail Ros, a chuir an deasbad air adhart.

Brosnachadh

Thuirt i gu bheil i air a misneachadh leis an sgrùdadh ach gu bheil feum air barrachd obrach.

"Tha an aithisg seo a' sealltainn gu bheil barrachd chothroman ann dhan òigridh", thuirt Gail Ros.

"Feumaidh sinn togail air sin agus dèanamh cinnteach gun lean am fàs.

"Feumaidh sinn cothroman a chruthachadh dhaibh ann am foghlam is trèanadh agus am brosnachadh a dhol an sàs anns na h-ealain, ann an cultar is ann an spòrs.

"A bharrachd air sin feumaidh taighean a bhith dhan fheadhainn a tha 'son fuireach air a' Ghàidhealachd", thuirt i.