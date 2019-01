Gluasad eile san Òban

Image copyright Camanachd an Òbain

Dhearbh Camanachd an Òbain gum bi Coinneach Wotherspoon na phàirt den sgioba choidsidh aca am-bliadhna.

Tha Wotherspoon air cliù a chosnadh dha fhèin 'son a chuid obrach air taobh thall a' bhaile anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

'S e a stiùir Celtic an Òbain dhan Lìog Nàiseanta is ghlèidh e iad san lìog sin mus an do dh'fhàg e obair aig deireadh 2018.

Bidh e a-nise ag obair còmhla ri Steafan Sloss aig Camanachd an Òbain.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Mar a bhuannaich Camanachd an Òbain Cupa Comainn Cheiltich Ghlaschu an 2018.

Thuirt Camanachd gu bheil iad air an dòigh Wotherspoon "a thoirt air ais dhan chluba far an do thòisich e bho thùs".

Tha seo a' tighinn às dèidh do Celtic innse gum bi fear de ghaisgich Camanachd, Dougie Mac an t-Saoir, na phàirt den sgioba ùr choidsidh acasan.

Bhuannaich Camanachd an Òbain Cupa Comann Ceilteach Ghlaschu ann an 2018, a' chiad duais aca aig àrd-ìre bho bhuannaich iad an Cupa Ceilteach fhèin an 2005.

Thuirt iad às dèidh làimhe gu bheil iad an dòchas gur e toiseach linne ùire a bhiodh ann dhan chluba.