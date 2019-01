Poilis air drogaichean a lorg an Druim na Drochaid

Dh'innis Poileas Alba gun d' fhuair iad lorg air drogaichean luach £155,000 an Druim na Drochaid.

Chuir oifigich stad air càr air an A82 Diciadain às dèidh dhaibh fiosrachadh fhaighinn is chaidh heroin is cocain a lorg.

Tha dùil gun nochd boireannach, 29, ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis Diardaoin ann an co-cheangal ris a' chùis.

Thuirt Poileas Alba gu bheil iad an eisimeil an t-sluaigh airson fiosrachaidh as urrainn stad a chur air feadhainn a tha a' reic dhrogaichean.

Thuirt iad gum bu chòir do dhuine sam bith le fiosrachadh mu dhrogaichean a thighinn a bhruidhinn riutha.