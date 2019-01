Ochd flataichean ùra air an Tairbeart

Tha pròiseact taigheadais luach £1.2m gus tòiseachdainn air Tairbeart na Hearadh an ceann trì seachdainean.

'S e companaidh Èireannach Douglas and Stewart - aig a bheil oifisean an Obar Dheathain - a bhios an urra ris an obair gus ochd flataichean a thogail às leth Buidhne Taigheadais Innse Gall, agus tha dùil gun toir e sia mìosan a thoirt gu buil.

"Tha iarrtas mòr ann airson taighean air an Tairbeart, agus ann an Scalpaigh, agus eadhon ceann a deas na Hearadh," thuirt Cathraiche Buidheann Taigheadais Innse Gall, Tormod MacLeòid.

"Agus an duilgheadas as miosa a th' againn 's e cho beag de dh'àiteachan 's a th' ann a tha freagarrach airson dachaighean a chur air.

"Eadar còig is sia mìosan bu chòir dhaibh a bhith deiseil, agus an uair sin bidh ochd flataichcean ann, agus cuidichidh sin leis an iarrtas a th' ann anns an àite sin airson nan dachaighean," thuirt e.

'S ann air làrach seann stèisean nam Poileas, mu choinneimh Sgoil Sir E Scott, a thèid na flataichean ùra a thogail.

Thuirt Mgr MacLeòid gu bheil còrr air 20 duine air liosta feitheimh airson dachaigh fhaighinn bho Bhuidhinn Taigheadais Innse Gall eadar an Tairbeart agus Scalpaigh.