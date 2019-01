Plana airson tuath-gaoithe air iomall Bharbhais

Thèid beachdan dhaoine a shireadh ann am Barbhas air taobh siar Leòdhais air plana airson sia crainn-gaoithe a chur suas air iomall a' bhaile. 'S ann air talamh cathraiche Urras Steòrnabhaigh, Tormod MacÌomhair, a bhiodh iad, ach tha esan ag ràdh nach eil gnothach aig an leasachadh prìobhaideach aige-san ris an sgeama mòr anns a bheil an t-urras an sàs de 36 crann. Tha Eilidh NicLeòid air a bhith a' rannsachadh seo ...